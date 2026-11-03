克里姆林宫不再相信特朗普的和平计划，转而押注于加大打击力度——彭博社

克里姆林宫已不再指望美国总统唐纳德·特朗普能迫使乌克兰按照俄罗斯的条件签署和平协议。因此，莫斯科打算加大对乌克兰及其欧洲盟友的军事压力，并为一场旷日持久的战争做准备。

该刊的受访人士指出，中期选举结果导致特朗普在美国国内的地位削弱，这将限制他的回旋余地。 这可能会让弗拉基米尔·普京得以放手进一步升级局势，并加强对乌克兰能源基础设施的袭击。 与此同时，莫斯科计划寻求解除美国制裁的途径，并说服华盛顿相信，无需等待战争结束即可开展商业活动。

尽管定于11月10日至11日在阿布扎比举行新一轮有乌克兰、美国和俄罗斯代表参加的磋商，但这位俄罗斯独裁者至今仍未表现出在乌克兰领土问题上让步的意愿。 此外，克里姆林宫已确认将押注于长期战争，将2026年的军事开支增加了近600亿美元——达到约2000亿美元（超过8.2万亿格里夫纳）， 并将2027年的军事预算维持在同等水平。

来源：彭博社。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的打击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会晤。

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林安全会议上发表讲话时表示，希望在美国大选后，唐纳德·特朗普能专注于在乌克兰实现公正的和平。

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