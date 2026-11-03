В Кремле больше не верят в мирный план Трампа и делают ставку на усиление ударов — Bloomberg

В Кремле больше не рассчитывают на то, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях России. В связи с этим Москва намерена усилить военное давление на Украину и её европейских союзников, а также готовится к затяжной войне.

Собеседники издания отмечают, что ослабление позиций Трампа внутри США по итогам промежуточных выборов ограничит его пространство для маневра. Это может развязать руки Владимиру Путину для дальнейшей эскалации и усиления атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время Москва планирует искать пути снятия американских санкций и убеждать Вашингтон в возможности ведения бизнеса, не дожидаясь окончания войны.

Несмотря на то, что на 10–11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд консультаций с участием представителей Украины, США и России, российский диктатор до сих пор не демонстрирует готовности пойти на уступки в отношении украинских территорий. Кроме того, Кремль уже подтвердил ставку на затяжную войну, увеличив военные расходы на 2026 год почти на $60 млрд — до около $200 млрд (более 8,2 трлн гривен), при сохранении аналогичного уровня финансирования и на 2027 год.

Источник: Bloomberg.

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

Во время выступления на Берлинской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Украине.

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