У Верховному суді Польщі забракло кворуму для ухвали щодо КС — RMF24

У Верховному суді Польщі не вистачило кворуму, щоб Загальні збори суддів ухвалили постанову щодо ситуації в Конституційному суді. Як повідомляє RMF24, позачергове засідання на вівторок скликав перший президент Верховного суду Збігнєв Капінський.

Частина суддів не взяла участі в зборах

Перед початком зборів 28 суддів заявили, що не братимуть у них участі. За словами Капінського, через позицію частини суддів, призначених до 2017 року, кворуму не було в Цивільній та Кримінальній палатах Верховного суду.

Водночас 55 суддів, які зібралися у вівторок, підтримали постанову Колегії Верховного суду. Цей орган ухвалив позицію щодо подій навколо Конституційного суду, яку оприлюднили на сайті Верховного суду одночасно з початком позачергових Загальних зборів.

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Позиція Колегії Верховного суду

Колегія висловила рішучий протест проти дій, які, на її думку, підривають конституційні засади функціонування судової влади. Зокрема, у постанові йдеться про спробу усунення голови Конституційного суду Богдана Свєнчковського від роботи. Колегія вважає, що такі дії відбулися без необхідної правової підстави та поза встановленими процедурами.

Також у документі зазначено, що суддя з найбільшим стажем може керувати роботою Конституційного суду лише за наявності вакансій на посадах голови та заступника голови. На думку Колегії, таких підстав немає, тому виконання повноважень голови було доручено неуповноваженій особі.

Колегія також заявила про ризик того, що рішення за участю суддів, обраних Сеймом, але які не склали присяги перед президентом Польщі, можуть не визнати рішеннями Конституційного суду. У постанові зазначено, що правовий статус таких суддів недостатньо з’ясований. Колегія закликала всі державні органи дотримуватися Конституції та законів і не вчиняти дій, здатних поглибити конституційну кризу.

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