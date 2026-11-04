Президент Рінкевичс висунув Кулбергса на посаду прем’єра Латвії — LSM English

У середу, 4 листопада, президент Латвії Едгарс Рінкевичс офіційно висунув лідера Об’єднаного списку Андріса Кулбергса на посаду прем’єр-міністра. Про це повідомляє LSM English.

Офіційне висунення

Рінкевичс побажав Кулбергсу успіху й заявив, що уряд має стабільно працювати протягом повного чотирирічного терміну. У жовтні, невдовзі після виборів до 15-го Сейму, президент уже оголошував про намір доручити Кулбергсу формування нового уряду. Об’єднаний список переміг на цих виборах.

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Переговори щодо уряду

Офіційно оформити висунення указом президент зміг лише після відставки попереднього уряду 3 листопада. Після офіційного висунення Кулбергс продовжить переговори щодо формування нового уряду.

І президент, і Кулбергс сподіваються сформувати уряд до національного свята Латвії, яке припадає на листопад.

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