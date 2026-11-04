W środę, 4 listopada, prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs oficjalnie zgłosił lidera Zjednoczonej Listy Andrisa Kulbergsa na stanowisko premiera. Poinformował o tym LSM English.

Oficjalne zgłoszenie

Rinkēvičs życzył Kulbergsowi powodzenia i oświadczył, że rząd musi stabilnie pracować przez pełną czteroletnią kadencję. W październiku, wkrótce po wyborach do 15. Saeimy, prezydent już ogłosił zamiar powierzenia Kulbergsowi utworzenia nowego rządu. Zjednoczona Lista wygrała te wybory.

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Negocjacje w sprawie rządu

Prezydent mógł formalnie zatwierdzić zgłoszenie dekretem dopiero po dymisji poprzedniego rządu 3 listopada. Po oficjalnym zgłoszeniu Kulbergs będzie kontynuował negocjacje w sprawie utworzenia nowego rządu.

Zarówno prezydent, jak i Kulbergs mają nadzieję utworzyć rząd przed łotewskim świętem narodowym, które przypada w listopadzie.

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