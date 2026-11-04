В среду, 4 ноября, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс официально выдвинул лидера Объединенного списка Андриса Кулбергса на пост премьер-министра. Об этом сообщает LSM English.

Официальное выдвижение

Ринкевичс пожелал Кулбергсу успеха и заявил, что правительство должно стабильно работать в течение полного четырехлетнего срока. В октябре, вскоре после выборов в 15-й Сейм, президент уже объявлял о намерении поручить Кулбергсу формирование нового правительства. Объединенный список победил на этих выборах.

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Переговоры о правительстве

Президент смог официально оформить выдвижение указом лишь после отставки предыдущего правительства 3 ноября. После официального выдвижения Кулбергс продолжит переговоры о формировании нового правительства.

И президент, и Кулбергс надеются сформировать правительство до национального праздника Латвии, который приходится на ноябрь.

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