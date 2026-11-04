Według danych platformy prognostycznej Polymarket prawdopodobieństwo przedterminowego zakończenia kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa do końca 2027 roku wzrosło do 78%.

Republikański senator Ted Cruz stwierdził również, że Demokraci mogą wszcząć przeciwko Trumpowi od razu kilka procedur impeachmentu.

Przypomnijmy, że Trump był już dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu – w 2019 i 2021 roku. W obu przypadkach Senat uniewinnił go.

Źródło: Polymarket

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

Czytaj nas na