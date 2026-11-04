Вероятность отстранения Трампа от должности до конца 2027 года выросла до 78%

По данным платформы прогнозов Polymarket, вероятность досрочного прекращения президентских полномочий Дональда Трампа до конца 2027 года выросла до 78%.

Сенатор-республиканец Тед Круз также заявил, что демократы могут инициировать против Трампа сразу несколько процедур импичмента.

Напомним, Трампу уже дважды объявляли импичмент — в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях Сенат оправдал его.

Источник: Polymarket

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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