Кулбергс має намір представити модель уряду Латвії до 18 листопада — LSM English

У Латвії Андріс Кулбергс, якому президент Едгарс Рінкевичс у жовтні доручив очолити процес формування нового уряду, планує представити робочу модель кабінету міністрів до державного свята 18 листопада. Про це він сказав в інтерв’ю Латвійському телебаченню, повідомляє LSM English.

Варіанти коаліції

Кулбергс зазначив, що під час переговорів розглядаються всі можливі варіанти. Він очікує, що потенційні партнери по уряду будуть готові відмовитися від частини передвиборчих обіцянок, які, на його думку, неможливо реалізувати.

За словами Кулбергса, на першому етапі переговорів він звернув увагу партій на рішення, які доведеться ухвалювати негайно. Він заявив, що багато політичних сил обіцяли виборцям надмірно амбітні ініціативи, для виконання яких немає фінансування.

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Бюджет і склад кабінету

Кулбергс не відкинув формування уряду меншості та можливість призначення фахівців на міністерські посади. Водночас ясність щодо державного бюджету на наступний рік може з’явитися в середині або наприкінці січня.

Він також заявив про потребу змінити підхід до бюджетних витрат. За його словами, у минулому в законодавстві закріплювали зобов’язання, для виконання яких не було фінансування, через що накопичилися численні невирішені питання.

Офіційні переговори про формування уряду почалися минулого тижня. Партія «Об’єднаний список», яку представляє Кулбергс, здобула 41 мандат на виборах до 15-го Сейму. Наразі переговори не дали ясності щодо майбутнього складу коаліції.

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