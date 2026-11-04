在拉脱维亚，安德里斯·库尔贝格斯计划在11月18日国庆日前提出内阁的工作模式。拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯于10月委托他领导组建新政府的进程。他在接受拉脱维亚电视台采访时表示，LSM English报道。

联盟方案

库尔贝格斯指出，谈判期间正在考虑所有可能的方案。他预计，潜在的政府伙伴将准备放弃部分竞选承诺，他认为这些承诺无法实现。

库尔贝格斯表示，在谈判第一阶段，他提醒各政党注意必须立即作出的决定。他称，许多政治力量向选民承诺了过于雄心勃勃的举措，而这些举措没有资金支持。

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预算和内阁组成

库尔贝格斯没有排除组建少数派政府，也没有排除任命专业人士担任部长职务的可能性。同时，关于明年国家预算的明确情况可能会在1月中旬或月底出现。

他还表示，需要改变预算支出方式。他称，过去立法中规定了一些没有资金支持的义务，导致积累了大量未解决的问题。

有关组建政府的正式谈判于上周开始。库尔贝格斯所代表的联合名单党在第15届议会选举中获得41个席位。目前，谈判尚未明确未来联盟的组成。

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