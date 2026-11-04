Na Łotwie Andris Kulbergs, któremu prezydent Edgars Rinkēvičs w październiku powierzył kierowanie procesem tworzenia nowego rządu, planuje przedstawić roboczy model gabinetu ministrów do święta państwowego 18 listopada. Powiedział o tym w wywiadzie dla Łotewskiej Telewizji, jak informuje LSM English.

Warianty koalicji

Kulbergs zaznaczył, że podczas rozmów rozważane są wszystkie możliwe warianty. Oczekuje, że potencjalni partnerzy rządowi będą gotowi zrezygnować z części obietnic wyborczych, które jego zdaniem są niemożliwe do zrealizowania.

Według Kulbergsa na pierwszym etapie rozmów zwrócił on uwagę partii na decyzje, które trzeba będzie podjąć natychmiast. Stwierdził, że wiele sił politycznych obiecało wyborcom nadmiernie ambitne inicjatywy, na których realizację nie ma finansowania.

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Budżet i skład gabinetu

Kulbergs nie wykluczył utworzenia rządu mniejszościowego ani możliwości powołania specjalistów na stanowiska ministerialne. Jednocześnie jasność w sprawie budżetu państwa na przyszły rok może pojawić się w połowie lub pod koniec stycznia.

Oświadczył również, że należy zmienić podejście do wydatków budżetowych. Jak powiedział, w przeszłości w ustawodawstwie zapisano zobowiązania, na realizację których nie było finansowania, przez co nagromadziły się liczne nierozwiązane kwestie.

Oficjalne rozmowy w sprawie utworzenia rządu rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Partia Zjednoczona Lista, którą reprezentuje Kulbergs, zdobyła 41 mandatów w wyborach do 15. Saeimy. Dotychczas rozmowy nie przyniosły jasności co do przyszłego składu koalicji.

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