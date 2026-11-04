В Латвии Андрис Кулбергс, которому президент Эдгарс Ринкевичс в октябре поручил возглавить процесс формирования нового правительства, планирует представить рабочую модель кабинета министров к государственному празднику 18 ноября. Об этом он сказал в интервью Латвийскому телевидению, сообщает LSM English.

Варианты коалиции

Кулбергс отметил, что во время переговоров рассматриваются все возможные варианты. Он ожидает, что потенциальные партнеры по правительству будут готовы отказаться от части предвыборных обещаний, которые, по его мнению, невозможно реализовать.

По словам Кулбергса, на первом этапе переговоров он обратил внимание партий на решения, которые придется принимать немедленно. Он заявил, что многие политические силы обещали избирателям чрезмерно амбициозные инициативы, для выполнения которых нет финансирования.

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Бюджет и состав кабинета

Кулбергс не исключил формирования правительства меньшинства и возможности назначения специалистов на министерские должности. В то же время ясность относительно государственного бюджета на следующий год может появиться в середине или в конце января.

Он также заявил о необходимости изменить подход к бюджетным расходам. По его словам, в прошлом в законодательстве закрепляли обязательства, для выполнения которых не было финансирования, из-за чего накопились многочисленные нерешенные вопросы.

Официальные переговоры о формировании правительства начались на прошлой неделе. Партия «Объединенный список», которую представляет Кулбергс, получила 41 мандат на выборах в 15-й Сейм. Пока переговоры не внесли ясности относительно будущего состава коалиции.

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