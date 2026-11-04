В США по меньшей мере 14 муниципалитетов штата Огайо во вторник одобрили запреты или другие ограничения для дата-центров. Среди них — Санбери, где ограничение направлено против запланированного дата-центра Amazon. Как сообщает Fortune, рост счетов за электроэнергию стал одним из главных аргументов противников масштабного расширения инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Электроэнергия и избирательная кампания

Кандидаты от обеих партий в штатах Среднего Запада и Среднеатлантического региона связывали вопрос стоимости жизни с потреблением электроэнергии дата-центрами. Абдул Эль-Сайед, который, по прогнозу NBC News, победил на выборах в Сенат в Мичигане, призвал не повышать тарифы для населения и потребовал, чтобы дата-центры сами оплачивали свой энергетический спрос.

В Огайо демократ Шеррод Браун победил сенатора-республиканца Джона Хастеда, выступая за отмену налоговых льгот для компаний, строящих дата-центры, и за оплату ими коммунальных услуг, необходимых для работы таких объектов. Оба кандидата на пост губернатора Огайо — демократка Эми Актон, которая победила, и республиканец Вивек Рамасвами — предлагали мораторий на новые дата-центры. В Мичигане республиканец Майк Роджерс в августе поддержал годовой мораторий, а республиканец Байрон Дональдс, победивший на выборах губернатора Флориды, предлагал ограничения для таких объектов.

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Рост расходов

Fortune отмечает, что сетевой оператор PJM Interconnection, обслуживающий 13 штатов от Нью-Джерси до северного Иллинойса, зафиксировал скачок цен на резервные генерирующие мощности: с 28,92 доллара за мегаватт-день в 2024–2025 годах до 329,17 доллара в 2026–2027 годах. Независимый монитор рынка Monitoring Analytics оценил, что дата-центры обеспечили 63% роста цены на аукционе 2025–2026 годов. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа, это составило 9,3 млрд долларов, которые были возмещены потребителями через более высокие тарифы.

По оценке Института экономики энергетики и финансового анализа, это добавляет около 16 долларов ежемесячно к среднему счету домохозяйства в Огайо и 18 долларов в западной части Мэриленда. Консалтинговая компания ICF прогнозирует, что к 2030 году тарифы для бытовых потребителей в зоне PJM могут вырасти на 30–60%.

В то же время Ассоциация производителей Огайо отвергла утверждения, что именно дата-центры вызывают удорожание электроэнергии. Amazon не сообщила, повлияют ли местные голосования на ее планы расширения, но заявила о неизменности своих обязательств перед сообществами, где работает компания.

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