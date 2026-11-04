在美国，俄亥俄州至少14个市镇于周二批准了针对数据中心的禁令或其他限制措施。其中包括桑伯里，该地的限制措施针对亚马逊计划建设的数据中心。正如《财富》报道的那样，电费上涨已成为反对大规模扩张人工智能基础设施者的主要理由之一。

电力与选举竞选

中西部和中大西洋地区各州的两党候选人都将生活成本问题与数据中心的用电量联系起来。NBC News预测赢得密歇根州联邦参议员选举的阿卜杜勒·埃尔-赛义德呼吁不要提高居民费率，并要求数据中心自行支付其能源需求。

在俄亥俄州，民主党人谢罗德·布朗击败共和党参议员乔恩·休斯特德，他主张取消为建设数据中心的公司提供的税收优惠，并由这些公司支付此类设施运营所需的公用事业费用。两名俄亥俄州州长候选人——获胜的民主党人艾米·阿克顿和共和党人维韦克·拉马斯瓦米——都提议暂停建设新的数据中心。在密歇根州，共和党人迈克·罗杰斯于8月支持为期一年的暂停令；而赢得佛罗里达州州长选举的共和党人拜伦·唐纳兹则提议对这类设施实施限制。

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成本上升

《财富》指出，服务范围从新泽西州到伊利诺伊州北部、覆盖13个州的电网运营商PJM Interconnection，记录到备用发电容量价格大幅上涨：从2024—2025年的每兆瓦日28.92美元升至2026—2027年的329.17美元。独立市场监督机构Monitoring Analytics估计，数据中心造成了2025—2026年拍卖中价格涨幅的63%。根据能源经济与金融分析研究所的数据，这相当于93亿美元，并通过更高的费率由消费者承担。

能源经济与金融分析研究所估计，这使俄亥俄州普通家庭的月度账单增加约16美元，使马里兰州西部的账单增加18美元。咨询公司ICF预测，到2030年，PJM区域居民用户的费率可能上涨30%至60%。

与此同时，俄亥俄州制造商协会驳斥了数据中心本身导致电价上涨的说法。亚马逊没有说明当地投票是否会影响其扩张计划，但表示其对公司运营所在社区的承诺保持不变。

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