W USA co najmniej 14 gmin w stanie Ohio we wtorek zatwierdziło zakazy lub inne ograniczenia dotyczące centrów danych. Wśród nich jest Sunbury, gdzie ograniczenie jest wymierzone w planowane centrum danych Amazona. Jak informuje Fortune, rosnące rachunki za energię elektryczną stały się jednym z głównych argumentów przeciwników szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury dla sztucznej inteligencji.

Energia elektryczna i kampania wyborcza

Kandydaci obu partii w stanach Środkowego Zachodu i regionu środkowoatlantyckiego łączyli kwestię kosztów życia ze zużyciem energii elektrycznej przez centra danych. Abdul El-Sayed, który według prognozy NBC News wygrał wybory do Senatu w Michigan, wezwał do niepodnoszenia taryf dla ludności i zażądał, aby centra danych same pokrywały swoje zapotrzebowanie na energię.

W Ohio demokrata Sherrod Brown pokonał republikańskiego senatora Jona Husteda, opowiadając się za zniesieniem ulg podatkowych dla firm budujących centra danych oraz za tym, by płaciły one za usługi komunalne potrzebne do funkcjonowania takich obiektów. Oboje kandydaci na gubernatora Ohio — demokratka Amy Acton, która wygrała, oraz republikanin Vivek Ramaswamy — proponowali moratorium na nowe centra danych. W Michigan republikanin Mike Rogers poparł w sierpniu roczne moratorium, a republikanin Byron Donalds, który wygrał wybory na gubernatora Florydy, proponował ograniczenia dla takich obiektów.

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Rosnące koszty

Fortune zauważa, że operator sieci PJM Interconnection, obsługujący 13 stanów od New Jersey po północne Illinois, odnotował skok cen za rezerwowe moce wytwórcze: z 28,92 dolara za megawatodzień w latach 2024–2025 do 329,17 dolara w latach 2026–2027. Niezależny monitor rynku Monitoring Analytics oszacował, że centra danych odpowiadały za 63% wzrostu ceny na aukcji w latach 2025–2026. Według Instytutu Ekonomiki Energii i Analiz Finansowych wyniosło to 9,3 mld dolarów, które zostały odzyskane od konsumentów poprzez wyższe taryfy.

Według oceny Instytutu Ekonomiki Energii i Analiz Finansowych dodaje to około 16 dolarów miesięcznie do przeciętnego rachunku gospodarstwa domowego w Ohio i 18 dolarów w zachodniej części Marylandu. Firma konsultingowa ICF prognozuje, że do 2030 roku taryfy dla odbiorców gospodarstw domowych na obszarze PJM mogą wzrosnąć o 30–60%.

Jednocześnie Stowarzyszenie Producentów Ohio odrzuciło twierdzenia, że to właśnie centra danych powodują wzrost cen energii elektrycznej. Amazon nie poinformował, czy lokalne głosowania wpłyną na jego plany ekspansji, lecz oświadczył, że jego zobowiązania wobec społeczności, w których działa firma, pozostają niezmienne.

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