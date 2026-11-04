В Палате представителей США лидер республиканского большинства Стив Скализ планирует баллотироваться на пост лидера меньшинства. Об его намерениях источнику, знакомому с планами политика, сообщил The Hill.

Возможное соперничество с Джорданом

Скализ, вероятно, будет бороться за эту должность с председателем юридического комитета Палаты представителей Джимом Джорданом. Издание отмечает, что борьба за лидерство республиканцев в палате может быть напряженной.

О намерении Скализa стало известно после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил сотрудникам в среду утром, что не будет баллотироваться на пост лидера меньшинства.

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Опыт в руководстве республиканцев

В 2019–2022 годах Скализ был организатором меньшинства в Палате представителей, когда палату контролировали демократы. В 2023 году, после возвращения республиканцами контроля над палатой, он занял должность лидера большинства.

Скализ является одним из ближайших союзников Джонсона и помогал ему преодолевать разногласия в Республиканской конференции Палаты представителей и продвигать законодательную повестку президента Трампа. В 2023 году Скализ получил выдвижение республиканцев на должность спикера, однако снял свою кандидатуру, когда стало ясно, что у него не будет достаточной поддержки однопартийцев.

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