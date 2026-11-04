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Lider większości Steve Scalise będzie ubiegał się o stanowisko lidera mniejszości — The Hill

Fedir Krysztowski 04 listopada 2026 18:36
Lider większości Steve Scalise będzie ubiegał się o stanowisko lidera mniejszości — The Hill

W Izbie Reprezentantów USA republikański lider większości Steve Scalise planuje ubiegać się o stanowisko lidera mniejszości. O jego zamiarach źródło zaznajomione z planami polityka poinformowało The Hill.

Możliwa rywalizacja z Jordanem

Scalise prawdopodobnie będzie rywalizował o stanowisko z przewodniczącym Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów Jimem Jordanem. Publikacja zaznacza, że walka o przywództwo republikanów w izbie może być napięta.

O zamiarze Scalise'a dowiedziano się po tym, jak spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson poinformował pracowników w środę rano, że nie będzie ubiegał się o stanowisko lidera mniejszości.

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Doświadczenie w kierownictwie republikanów

W latach 2019–2022 Scalise był whipem mniejszości w Izbie Reprezentantów, gdy izbę kontrolowali demokraci. W 2023 roku, po odzyskaniu przez republikanów kontroli nad izbą, objął stanowisko lidera większości.

Scalise jest jednym z najbliższych sojuszników Johnsona i pomagał mu przezwyciężać podziały w Konferencji Republikanów Izby Reprezentantów oraz realizować program legislacyjny prezydenta Trumpa. W 2023 roku Scalise uzyskał nominację republikanów na stanowisko spikera, jednak wycofał swoją kandydaturę, gdy stało się jasne, że nie będzie miał wystarczającego poparcia współpartyjnych kolegów.

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