Тысячи людей вышли на протесты в Косове после убийства 49-летней Арлинды Зекай в селе Витомирица недалеко от города Печ на западе страны. Женщина неоднократно просила полицию о защите из-за угроз со стороны мужа и его семьи, сообщает Deutsche Welle.

25 октября Зекай вновь обратилась в полицию с жалобой на мужа, которого задержали. Она также просила о защите от его родственников. Полицейские отвезли ее домой; в 20:58 она вышла из патрульного автомобиля. Вскоре правоохранители получили экстренный вызов, а в 21:10 обнаружили тело женщины в ее спальне. По данным издания, ее убили топором.

Расследование и требования протестующих

Альберт Силай, брат мужа погибшей, которого считают вероятным нападавшим, после преступления скрылся. 27 октября полиция задержала его недалеко от Печа; сейчас его расследуют по подозрению в убийстве.

26 октября активистки облили красной краской ступени возле здания правительства в Приштине и развернули баннер с надписью «Государство убило Арлинду». Во время последующих демонстраций, в частности 1 ноября, участники требовали привлечь к ответственности полицейских и прокуроров, рассматривавших жалобы Зекай. Они также призвали уйти в отставку министра внутренних дел Джеляла Свечлю и министра юстиции Донику Гёрваллу. Оба отказались покинуть свои должности.

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Предыдущие обращения за помощью

Еще летом Зекай сообщала полиции об угрозах со стороны мужа. Суд в Пече выдал защитное предписание, передал ей временную опеку над сыном и разрешил оставаться в семейном доме. Мужу разрешили жить в том же жилье при условии, что он будет держаться на расстоянии не менее двух метров от нее, а вне дома — 20 метров.

За три дня до убийства, 22 октября, женщина заявила, что родственники ее мужа, в том числе Силай, находятся в доме без ее согласия. По ее словам, он угрожал убить ее. Несмотря на это, Силая допросили лишь как свидетеля по делу против ее мужа. После убийства нескольких высокопоставленных сотрудников полиции из Печа и окрестностей, а также прокурора, рассматривавшего жалобы Зекай, отстранили от работы.

Премьер-министр Косова Альбин Курти признал, что некоторые государственные институты потерпели неудачу. По данным Deutsche Welle, с 2010 года партнеры или родственники убили в Косове 55 женщин; этому часто предшествовали годы зафиксированного насилия и жалобы, на которые не реагировали.

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