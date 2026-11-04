Молдова заявила о вторжении беспилотника в своё воздушное пространство

В ночь на 4 ноября беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы на фоне массированных российских атак на Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

Нарушение воздушного пространства Молдовы зафиксировали в 04:23. Беспилотник двигался из села Загнитков в Одесской области в сторону Каменки, расположенной в непризнанном Приднестровье.

В 04:25 он покинул воздушное пространство в направлении Винницкой области.

«Центр воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством Республики Молдова в координации с соответствующими органами власти и партнерами», — добавили в Минобороны.

Воздушное пространство Молдовы нарушалось более 100 раз с начала войны в Украине.

В Молдове из-за неизвестного дрона частично закрывали воздушное пространство.

Молдова сообщила о 60 нарушениях воздушного пространства со стороны РФ.

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