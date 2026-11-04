Mołdawia poinformowała o naruszeniu swojej przestrzeni powietrznej przez drona

W nocy z 3 na 4 listopada dron przekroczył przestrzeń powietrzną Mołdawii w kontekście zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Mołdawii.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii odnotowano o godz. 04:23. Dron przemieszczał się z miejscowości Zagnitki w obwodzie odeskim w kierunku Kamianki, położonej na terytorium nieuznanego Naddniestrza.

O godz. 04:25 opuścił przestrzeń powietrzną, kierując się w stronę obwodu winnickiego.

„Centrum Operacji Powietrznych nadal monitoruje przestrzeń powietrzną Republiki Mołdawii we współpracy z odpowiednimi organami władzy i partnerami” – dodano w Ministerstwie Obrony.

Od początku wojny na Ukrainie doszło do ponad 100 naruszeń przestrzeni powietrznej Mołdawii.

W Mołdawii z powodu nieznanego drona częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną.

Mołdawia poinformowała o 60 naruszeniach przestrzeni powietrznej ze strony Federacji Rosyjskiej.

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