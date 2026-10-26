Повітряний простір Молдови порушували понад 100 разів від початку війни в Україні

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повітряний простір Молдови порушували понад 100 разів. Про це, 26 жовтня, заявив прем’єр-міністр країни. Крім того, на території Молдови неодноразово виявляли безпілотники та уламки снарядів.

За словами Тофана, лише минулої суботи, 24 жовтня, у Молдові зафіксували п'ять випадків падіння безпілотників та уламків снарядів.

Молдовський прем'єр наголосив, що війна поблизу кордонів країни створює загрози не лише для її повітряного простору, а й для енергетичної безпеки.

Звертаючись до громадян Молдови, він зазначив, що опір України російській агресії безпосередньо впливає на безпеку його держави.

"Щодня захищаючи свої міста, свої сім'ї та свою свободу, українці також роблять внесок у безпеку Республіки Молдова. Їхній опір дозволяє нам жити в мирі і будувати своє майбутнє вдома", – заявив Тофан.

Він підкреслив, що підтримка України відповідає національним інтересам Молдови.

"Підтримка України – це вибір на користь безпеки, миру та процвітання Республіки Молдова", – наголосив прем'єр.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан під час спільного брифінгу з главою українського уряду Сергієм Корецьким у Києві 26 жовтня.

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