自乌克兰战争爆发以来，摩尔多瓦领空已被侵犯超过100次

自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，摩尔多瓦领空已被侵犯超过100次。该国总理表示。此外，摩尔多瓦境内多次发现无人机和弹片。

据托法纳称，仅在上周六（10月24日），摩尔多瓦就记录了5起无人机坠落和弹片坠落事件。

摩尔多瓦总理强调，在该国边境附近爆发的战争不仅对摩尔多瓦的领空构成威胁，也对其能源安全构成威胁。

他在向摩尔多瓦公民发表讲话时指出，乌克兰抵抗俄罗斯侵略的行动直接关系到摩尔多瓦国家的安全。

“乌克兰人民每天都在保卫自己的城市、家庭和自由，同时也为摩尔多瓦共和国的安全作出了贡献。他们的抵抗使我们能够生活在和平之中，并在自己的家园建设未来，”托凡表示。

他强调，支持乌克兰符合摩尔多瓦的国家利益。

“支持乌克兰，就是为摩尔多瓦共和国的安全、和平与繁荣而作出的选择，”总理强调道。

10月26日，摩尔多瓦总理瓦西里·托凡在基辅与乌克兰政府首脑谢尔盖·科雷茨基举行联合记者会时，向记者们发表了上述言论。

摩尔多瓦因不明无人机入侵而部分关闭了领空。

摩尔多瓦报告称，俄罗斯共60次侵犯其领空。

摩尔多瓦计划启动本国无人机生产，以满足国内需求。

摩尔多瓦希望利用与俄罗斯的和平谈判收回德涅斯特河沿岸地区。

关注我们在