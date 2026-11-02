根据初步计票结果，保加利亚代总统伊利亚娜·约托娃在总统选举第二轮投票中取得了明显领先。多家民调机构估计，她获得了约58%的选票，而她的对手、前看守总理安德烈·久罗夫获得约38%的选票，德国之声报道。

首位经选举产生的女总统

如果官方结果证实这些数据，62岁的约托娃将成为保加利亚首位经选举产生的女总统。今年1月，在鲁门·拉德夫辞去职务以竞选议会议员后，她成为代国家元首。

初步估计结果公布后，约托娃宣布获胜。她表示，其竞选活动聚焦于收入、和平和未来挑战。久罗夫承认落败，并表示结果反映了保加利亚公民的选择，应当得到接受。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩向约托娃表示祝贺。她表示希望在安全、国防、竞争力和能源独立领域继续合作。

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对俄乌战争的立场

竞选活动的核心议题之一是俄罗斯作为侵略国对乌克兰发动的战争，以及黑海安全局势。选举在针对商船的无人机袭击数量不断增加的背景下举行。

约托娃反对向乌克兰提供军事援助，并支持与莫斯科对话。在电视辩论中，久罗夫指责她回避因黑海袭击事件直接批评俄罗斯，并强调俄罗斯必须停止侵略。约托娃回应称，和平只能通过谈判实现，而她认为，进一步援助乌克兰会导致更多破坏和死亡。

久罗夫获得亲西方反对党支持。他多次表达对乌克兰的支持，并在担任总理期间与基辅签署了安全合作协议。

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