Исполняющая обязанности президента Болгарии Илиана Йотова, согласно предварительному подсчёту голосов, получила убедительное преимущество во втором туре президентских выборов. По оценкам нескольких социологических институтов, она получила около 58% голосов, а её соперник, бывший временный премьер-министр Андрей Гюров, — примерно 38%, сообщает Deutsche Welle.

Первая избранная женщина-президент

Если официальные результаты подтвердят эти данные, 62-летняя Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии. В январе она стала исполняющей обязанности главы государства после того, как Румен Радев покинул должность, чтобы баллотироваться в парламент.

После обнародования предварительных оценок Йотова объявила о победе. Она заявила, что её кампания была сосредоточена на доходах, мире и будущих вызовах. Гюров признал поражение и сказал, что результаты отражают выбор болгарских граждан и должны быть приняты.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Йотову. Она выразила надежду на продолжение сотрудничества в сферах безопасности, обороны, конкурентоспособности и энергетической независимости.

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Позиции относительно войны против Украины

Одной из центральных тем кампании была война, которую Россия как государство-агрессор ведёт против Украины, а также ситуация с безопасностью в Чёрном море. Выборы проходили на фоне роста числа атак беспилотников на торговые суда.

Йотова выступает против военной помощи Украине и поддерживает диалог с Москвой. Во время телевизионных дебатов Гюров обвинил её в том, что она избегает прямой критики России из-за атак в Чёрном море, и подчеркнул, что Россия должна прекратить агрессию. В ответ Йотова заявила, что мир возможен только через переговоры, а дальнейшая помощь Украине, по её мнению, приводит к новым разрушениям и смертям.

Гюрова поддерживали прозападные оппозиционные партии. Он неоднократно выражал поддержку Украине и во время пребывания на посту премьер-министра подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Киевом.

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