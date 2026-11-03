Федеральный суд в штате Массачусетс отклонил иск администрации президента США Дональда Трампа, которая требовала от Гарвардского университета предоставить подробные данные о поступающих. Судья окружного суда США Мьон Дж. Джун постановил, что федеральное правительство не доказало соблюдение необходимых административных процедур до обращения в суд, сообщает Anadolu Agency.

Процедурные нарушения

Судья отметил, что Министерство юстиции США недостаточно подтвердило, что заранее уведомило Гарвард о конкретных нарушениях, которые ему вменялись, а также о намерении добиваться судебного принуждения. Министерство образования США также не продемонстрировало, что выполнило предусмотренные шаги для достижения добровольного исполнения требований до передачи дела в суд.

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Какие данные требовало правительство

В иске правительство требовало информацию о каждом поступающем, в том числе академические записи, данные о расе и этническом происхождении, эссе и решения о зачислении. Запросы были частью федеральных проверок соблюдения университетом Раздела VI Закона о гражданских правах 1964 года в рамках расследования предполагаемой расовой дискриминации.

Иск был отклонен без лишения правительства права подать его повторно после устранения процедурных недостатков. Решение суда не определяет, должен ли Гарвард в конечном итоге предоставить запрошенные записи и являются ли требования федерального правительства юридически обоснованными. Федеральное расследование практик приема в университет остается незавершенным.

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