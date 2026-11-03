美国马萨诸塞州一家联邦法院驳回了美国总统唐纳德·特朗普政府提起的诉讼，该政府要求哈佛大学提供申请者的详细数据。美国联邦地区法院法官 Myeong J. Joun 裁定，联邦政府未能证明其在向法院起诉前遵守了必要的行政程序，阿纳多卢通讯社报道。

程序违规

法官指出，美国司法部未能充分证明其已提前告知哈佛被指控的具体违规行为，以及其将寻求司法强制执行的意图。美国教育部也未能证明，在将案件提交法院之前，已采取规定步骤以实现自愿遵守相关要求。

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政府要求哪些数据

政府在诉讼中要求提供每名申请者的信息，包括学业记录、种族和族裔背景数据、申请文书以及录取决定。这些请求是联邦部门审查该大学是否遵守1964年《民权法案》第六章的一部分，相关审查是在对涉嫌种族歧视的调查框架内进行的。

该诉讼被驳回，但不影响政府在纠正程序缺陷后再次提起诉讼的权利。法院的裁决并未确定哈佛最终是否必须提供所要求的记录，也未确定联邦政府的要求是否具有法律依据。对该大学招生做法的联邦调查仍未结束。

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