Суд США відхилив позов адміністрації Трампа щодо даних Гарварду — Anadolu Agency

Федеральний суд у штаті Массачусетс відхилив позов адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вимагала від Гарвардського університету надати детальні дані про вступників. Суддя окружного суду США Мьон Дж. Джун постановив, що федеральний уряд не довів дотримання необхідних адміністративних процедур перед зверненням до суду, повідомляє Anadolu Agency.

Процедурні порушення

Суддя зазначив, що Міністерство юстиції США недостатньо підтвердило, що завчасно повідомило Гарвард про конкретні порушення, які йому закидали, а також про намір домагатися судового примусу. Міністерство освіти США також не продемонструвало, що виконало передбачені кроки для досягнення добровільного виконання вимог перед переданням справи до суду.

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Які дані вимагав уряд

У позові уряд вимагав інформацію про кожного вступника, зокрема академічні записи, дані про расу та етнічне походження, есе й рішення щодо зарахування. Запити були частиною федеральних перевірок дотримання університетом Розділу VI Закону про громадянські права 1964 року в межах розслідування ймовірної расової дискримінації.

Позов відхилили без позбавлення уряду права подати його повторно після усунення процедурних недоліків. Рішення суду не визначає, чи має Гарвард зрештою надати запитані записи і чи є вимоги федерального уряду юридично обґрунтованими. Федеральне розслідування практик прийому до університету залишається незавершеним.

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