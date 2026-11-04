Белый дом напомнил американцам, что Трамп до сих пор является президентом

Белый дом опубликовал пост с Дональдом Трампом после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США. На фотографии президента разместили надпись: «Напоминание: Трамп по-прежнему ваш президент». Публикацию сопроводили фразой, которую Трамп часто использует в своих постах.

В посте опубликовали фотографию Дональда Трампа с краткой подписью: «Напоминание: Трамп по-прежнему ваш президент». Так администрация президента обратилась к американцам на фоне неудачных результатов республиканцев на промежуточных выборах. В то же время в самом посте не объяснили, почему решили опубликовать такое напоминание.

Публикацию подписали словами: «Спасибо за внимание к этому вопросу». Эта фраза также привлекла внимание, ведь Дональд Трамп часто использует её в своих постах в собственной социальной сети Truth Social. Таким образом, Белый дом выбрал краткую и ироничную формулировку, чтобы напомнить о текущем статусе Трампа после избирательного провала его партии. Сообщение появилось на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

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