Демократка Тереза Бенитес-Томпсон, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает республиканца Дэвида Флиппо на выборах в Палату представителей США во 2-м округе штата Невада. Она должна занять место республиканца Марка Амодея, который завершает работу в Конгрессе.

Как сообщает The Hill, по состоянию на утро среды, когда было подсчитано 85% голосов, Бенитес-Томпсон набрала более 50%. У Флиппо было чуть более 44% голосов.

Перемены в традиционно республиканском округе

2-й округ Невады охватывает город Рино и всю северную часть штата. Издание называет победу Бенитес-Томпсон ощутимым ударом для Республиканской партии в округе, который до сих пор не избирал демократа в Конгресс. На президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил здесь с преимуществом в 14 процентных пунктов.

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Бенитес-Томпсон работает социальным работником и ранее была лидером большинства в Ассамблее штата Невада. Ее кампания была сосредоточена на доступности жизни, противодействии коррупции в Вашингтоне и защите общественных земель.

Скандалы вокруг кандидата-республиканца

Флиппо, ветеран Военно-воздушных сил США, сталкивался с обвинениями в финансовых нарушениях. В конце кампании стало известно, что он годами ложно заявлял о получении Бронзовой звезды с обозначением «V» — награды за героические действия в бою. В действительности он получил Бронзовую звезду в 2004 году, но не за доблесть.

Марк Амодей назвал Флиппо мошенником и заявил, что не голосовал бы за него. В штабе республиканского кандидата пояснили, что неверные утверждения стали следствием ошибок помощников, которых там назвали честными. Демократический комитет кампании в Конгресс включил гонку в Неваде в список «Red to Blue», а Бенитес-Томпсон поддержали сенатор от Аризоны Рубен Гальего и конгрессмен от Калифорнии Пит Агилар.

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