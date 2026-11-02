Pełniąca obowiązki prezydenta Bułgarii Ilijana Jotowa, według wstępnych obliczeń głosów, uzyskała zdecydowaną przewagę w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według szacunków kilku instytutów sondażowych otrzymała około 58% głosów, a jej rywal, były tymczasowy premier Andrej Giurow, około 38%, poinformowała Deutsche Welle.

Pierwsza wybrana prezydentka

Jeśli oficjalne wyniki potwierdzą te dane, 62-letnia Jotowa zostanie pierwszą kobietą wybraną na prezydentkę Bułgarii. W styczniu została pełniącą obowiązki głowy państwa po tym, jak Rumen Radew opuścił stanowisko, aby kandydować do parlamentu.

Po opublikowaniu wstępnych szacunków Jotowa ogłosiła zwycięstwo. Oświadczyła, że jej kampania koncentrowała się na dochodach, pokoju i przyszłych wyzwaniach. Giurow uznał porażkę i powiedział, że wyniki odzwierciedlają wybór bułgarskich obywateli i należy je zaakceptować.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała Jotowej. Wyraziła nadzieję na dalszą współpracę w dziedzinach bezpieczeństwa, obronności, konkurencyjności i niezależności energetycznej.

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Stanowiska wobec wojny przeciwko Ukrainie

Jednym z głównych tematów kampanii była wojna, którą Rosja jako państwo-agresor prowadzi przeciwko Ukrainie, a także sytuacja bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Wybory odbywały się w obliczu rosnącej liczby ataków dronów na statki handlowe.

Jotowa sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy i popiera dialog z Moskwą. Podczas telewizyjnej debaty Giurow oskarżył ją o unikanie bezpośredniej krytyki Rosji za ataki na Morzu Czarnym i podkreślił, że Rosja musi zakończyć agresję. W odpowiedzi Jotowa oświadczyła, że pokój jest możliwy jedynie poprzez negocjacje, a dalsza pomoc dla Ukrainy, jej zdaniem, prowadzi do kolejnych zniszczeń i śmierci.

Giurowa popierały prozachodnie partie opozycyjne. Wielokrotnie wyrażał poparcie dla Ukrainy i podczas sprawowania urzędu premiera podpisał z Kijowem umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

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