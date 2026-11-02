W USA wydatki na kampanię przed wyborami śródokresowymi w 2026 roku mogą sięgnąć rekordowych 11,9 mld dolarów. Taką prognozę opublikowała organizacja OpenSecrets, która śledzi finansowanie kampanii wyborczych, informuje BBC News. Głosowanie ma odbyć się 3 listopada.

Wydatki już przekroczyły 9,5 mld dolarów

Z danych ze sprawozdań Federalnej Komisji Wyborczej USA z połowy października wynika, że w obecnym cyklu wyborczym wydano ponad 9,5 mld dolarów. Około 5,5 mld dolarów z tej kwoty przypadło na komitety działań politycznych i Super PAC — niezależne struktury polityczne, które mogą przyjmować nieograniczone wpłaty od osób fizycznych, korporacji, związków zawodowych i innych komitetów politycznych.

Super PAC nie mogą przekazywać pieniędzy bezpośrednio kandydatom, jednak mogą wydawać je na pośrednie wsparcie. Pełne dane o wydatkach będą dostępne po wyborach. OpenSecrets prognozuje, że łączna kwota będzie o około 30% wyższa niż podczas wyborów śródokresowych w 2022 roku.

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Najwięksi darczyńcy i kluczowe wyścigi

Według wyliczeń Brennan Center for Justice 40 największych darczyńców przekazało do 14 października 2,4 mld dolarów, co jest rekordowym wynikiem na tym etapie kampanii. Największym indywidualnym darczyńcą został biznesmen Elon Musk: według stanu na październik przekazał niemal pół miliarda dolarów na wsparcie kandydatów Partii Republikańskiej.

Większość środków Musk skierował do utworzonego przez siebie w 2024 roku America PAC, a także do Senate Leadership Fund, który wspiera republikanów. America PAC wydał ponad 45 mln dolarów na wyścig do Senatu w Teksasie, gdzie republikanin Ken Paxton rywalizuje z demokratą Jamesem Talarico. Organizacja skierowała również około 10 mln dolarów na każdą z kampanii senackich w Michigan i Ohio.

Według firmy AdImpact do końca października na reklamy w tym cyklu wyborczym wydano 11,15 mld dolarów. Najwięcej środków reklamowych przeznaczono na wybory do Senatu w Michigan, Teksasie i Ohio, a następnie w Iowa i Maine. Znaczna część wydatków przypada na tradycyjną telewizję, jednocześnie rosną wydatki na reklamę cyfrową.

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