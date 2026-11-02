В США расходы на кампанию перед промежуточными выборами 2026 года могут достичь рекордных $11,9 млрд. Такой прогноз опубликовала организация OpenSecrets, отслеживающая финансирование избирательных кампаний, сообщает BBC News. Голосование должно состояться 3 ноября.

Расходы уже превысили $9,5 млрд

Согласно данным отчетности Федеральной избирательной комиссии США на середину октября, в текущем избирательном цикле потратили более $9,5 млрд. Около $5,5 млрд из этой суммы пришлось на комитеты политических действий и Super PAC — независимые политические структуры, которые могут принимать неограниченные взносы от физических лиц, корпораций, профсоюзов и других политических комитетов.

Super PAC не могут передавать деньги непосредственно кандидатам, однако имеют право тратить их на косвенную поддержку. Полные данные о расходах станут доступны после выборов. OpenSecrets прогнозирует, что общая сумма будет примерно на 30% больше, чем во время промежуточных выборов 2022 года.

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Крупнейшие доноры и ключевые гонки

По подсчетам Brennan Center for Justice, 40 крупнейших доноров к 14 октября предоставили $2,4 млрд — это рекордный показатель для данного этапа кампании. Крупнейшим индивидуальным донором стал бизнесмен Илон Маск: по состоянию на октябрь он предоставил почти полмиллиарда долларов на поддержку кандидатов-республиканцев.

Большую часть средств Маск направил созданному им в 2024 году America PAC, а также Senate Leadership Fund, который поддерживает республиканцев. America PAC потратил более $45 млн на сенатскую гонку в Техасе, где республиканец Кен Пакстон соперничает с демократом Джеймсом Таларико. Организация также направила около $10 млн на каждую из сенатских кампаний в Мичигане и Огайо.

По данным компании AdImpact, к концу октября на рекламу в этом избирательном цикле потратили $11,15 млрд. Больше всего средств на рекламу пришлось на выборы в Сенат в Мичигане, Техасе и Огайо, далее — в Айове и Мэне. Значительная часть расходов приходится на традиционное телевидение, в то же время расходы на цифровую рекламу растут.

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