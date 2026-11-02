在美国，2026年中期选举前的竞选支出可能达到创纪录的119亿美元。追踪选举竞选资金的机构OpenSecrets发布了这一预测，BBC News报道称。投票计划于11月3日举行。

支出已超过95亿美元

根据截至10月中旬的美国联邦选举委员会申报数据，本轮选举周期的支出已超过95亿美元。其中约55亿美元来自政治行动委员会和超级政治行动委员会（Super PAC）——这些独立政治组织可接受来自个人、企业、工会及其他政治委员会的无限额捐款。

超级政治行动委员会不能直接向候选人转账，但可以将资金用于间接支持。完整的支出数据将在选举后公布。OpenSecrets预测，总额将比2022年中期选举期间高出约30%。

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最大捐助者与关键选战

根据布伦南司法中心的统计，截至10月14日，40名最大捐助者已提供24亿美元，这是竞选这一阶段的创纪录数字。最大的个人捐助者是商人埃隆·马斯克：截至10月，他已提供近5亿美元用于支持共和党候选人。

马斯克将大部分资金投入他于2024年创建的America PAC，以及支持共和党人的Senate Leadership Fund。America PAC在得克萨斯州参议院选战中花费超过4500万美元，共和党人肯·帕克斯顿在那里与民主党人詹姆斯·塔拉里科竞争。该组织还分别向密歇根州和俄亥俄州的参议院竞选投入了约1000万美元。

据AdImpact公司数据，截至10月底，本轮选举周期的广告支出达到111.5亿美元。广告资金最多流向密歇根州、得克萨斯州和俄亥俄州的参议院选举，其后是艾奥瓦州和缅因州。相当大一部分支出用于传统电视，同时数字广告支出正在增长。

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