W USA wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Donalda Trumpa przed wyborami do Kongresu wynosi 32%. To o jeden punkt procentowy więcej niż rekordowo niski wynik 31%, odnotowany dwa tygodnie temu. Wynika to z sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego wśród Amerykanów, informuje Cyprus Mail.

Przewaga Demokratów w ogólnokrajowym sondażu

Wśród zarejestrowanych wyborców 46% oświadczyło, że w wyborach do Kongresu poparłoby Demokratów, podczas gdy 38% wybrałoby Republikanów. Przewaga Partii Demokratycznej wynosi osiem punktów procentowych, choć tydzień wcześniej sięgała 11 punktów.

Tak zwany ogólnokrajowy sondaż dotyczący preferencji partyjnych pokazuje, którą partię wyborcy chcieliby widzieć na czele Kongresu. Jednocześnie nie odzwierciedla on specyfiki rywalizacji w stanach i okręgach wyborczych, od których zależy kontrola nad Senatem i Izbą Reprezentantów. W takich rywalizacjach Republikanie mają pewne przewagi strukturalne.

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Stosunek niezależnych wyborców

Połowa niezależnych zarejestrowanych wyborców stwierdziła, że postrzega swój głos w wyborach jako głos przeciwko Trumpowi. Kolejne 13% określiło go jako głos poparcia dla prezydenta, a 33% odpowiedziało, że gospodarz Białego Domu nie wpływa na ich wybór.

Sondaż trwał pięć dni i zakończył się w poniedziałek. Wzięło w nim udział online 1 765 dorosłych Amerykanów, a błąd statystyczny wyniósł dwa punkty procentowe.

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