В США рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа накануне выборов в Конгресс составляет 32%. Это на один процентный пункт выше рекордно низкого показателя в 31%, зафиксированного две недели назад. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, проведенный среди американцев, сообщает Cyprus Mail.

Преимущество демократов в общенациональном опросе

Среди зарегистрированных избирателей 46% заявили, что на выборах в Конгресс поддержали бы демократов, тогда как 38% выбрали бы республиканцев. Преимущество Демократической партии составляет восемь процентных пунктов, хотя неделей ранее оно достигало 11 пунктов.

Так называемый общенациональный опрос о партийных предпочтениях показывает, какую партию избиратели хотели бы видеть во главе Конгресса. В то же время он не отражает особенностей гонок в штатах и избирательных округах, от которых зависит контроль над Сенатом и Палатой представителей. В таких гонках республиканцы имеют определенные структурные преимущества.

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Отношение независимых избирателей

Половина независимых зарегистрированных избирателей заявила, что рассматривает свой голос на выборах как голос против Трампа. Еще 13% назвали его голосом в поддержку президента, а 33% ответили, что глава Белого дома не влияет на их выбор.

Опрос длился пять дней и завершился в понедельник. В нем онлайн приняли участие 1 765 взрослых американцев, а статистическая погрешность составила два процентных пункта.

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