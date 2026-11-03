На Кипре сын 61-летней Ольги Васильевой, в убийстве которой, по данным следствия, признался 43-летний гражданин Сирии, сообщил следователям, что мужчина требовал у его матери €70 тысяч. Как сообщает Cyprus Mail, эти средства якобы должны были стать компенсацией за дорожную аварию с участием другого автомобиля.

Показания сына погибшей

Сын Васильевой прибыл из России на Кипр и в понедельник дал показания следователям уголовного департамента полиции Лимасола. Он рассказал, что мать познакомилась с подозреваемым в кафе примерно за пять месяцев до смерти и сообщала сыну об отношениях с ним.

По словам сына, он опасался, что мужчина может финансово использовать его мать. Васильева якобы предлагала вернуть ожерелье, подаренное подозреваемым, чтобы помочь ему выполнить его финансовые требования.

Проверка финансовых операций

Полиция также выясняет, получил ли подозреваемый деньги от Васильевой до ее смерти или забрал их после убийства. Следователи разыскивают сумму, которую женщина, по их данным, сняла перед смертью. Ее автомобиль осмотрели в присутствии сына и собрали доказательства для экспертизы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В настоящее время у следствия нет данных о том, что мужчина получал от Васильевой средства при ее жизни или завладел ими после убийства. Часть операций по снятию наличных, которые проверяли правоохранители, вероятно, была совершена самой женщиной по другой причине. Больше информации следователи ожидают получить после доступа к банковским записям.

Обстоятельства дела

Тело Васильевой нашли в колодце в Мониатисе. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она получила тяжелые травмы головы в результате неоднократных ударов молотком, хотя точное количество ударов определить не удалось. Следователи также считают, что подозреваемый облил тело отбеливателем перед тем, как поместить его в яму, вероятно пытаясь предотвратить распространение запаха разложения.

Полиция собирает оставшиеся судебно-медицинские доказательства и показания для завершения материалов дела. В консультациях с юридической службой следователи рассматривают, дают ли доказательства основания для обвинения в предумышленном убийстве или убийстве без предварительного намерения. Решающими будут обстоятельства гибели и наличие доказательств заблаговременного планирования, поскольку одного признания недостаточно для установления предварительного намерения.

Также в воскресенье вечером 43-летний задержанный поссорился с другим задержанным в штаб-квартире полиции Лимасола. Его доставили в больницу в качестве меры предосторожности, после чего поместили в изоляцию.

Читай нас в