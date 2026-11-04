Президент США Дональд Трамп в день выборов подписал две прокламации, посвященные космосу и антикоммунизму. Как сообщает The Hill, одним из документов стала Американская декларация свободы в космосе.

Декларация о космосе

В декларации отмечается, что Солнечная система и космическое пространство открыты для исследования, освоения, использования и создания постоянного присутствия гражданами США.

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Неделя антикоммунизма

Второй прокламацией Трамп объявил период с 1 по 7 ноября Неделей антикоммунизма. В документе президент призвал американцев твердо защищать американский образ жизни от любых угроз и оберегать свободу от тьмы коммунизма.

День выборов

О подписании прокламаций сообщили, когда в день выборов начали закрываться первые избирательные участки. По данным опросов, Трамп и Республиканская партия вели сложную борьбу за сохранение большинства в Палате представителей и Сенате. The Hill также писал, что Трамп должен был следить за результатами во вторник вечером во время избирательной вечеринки в Восточном зале Белого дома.

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