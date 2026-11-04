Prezydent USA Donald Trump podpisał w dniu wyborów dwie proklamacje poświęcone kosmosowi i antykomunizmowi. Jak informuje The Hill, jednym z dokumentów była Amerykańska Deklaracja Wolności w Kosmosie.

Deklaracja o kosmosie

W deklaracji wskazano, że Układ Słoneczny i przestrzeń kosmiczna są otwarte dla badań, zagospodarowania, wykorzystania oraz ustanowienia stałej obecności przez obywateli USA.

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Tydzień Antykomunizmu

Drugą proklamacją Trump ogłosił okres od 1 do 7 listopada Tygodniem Antykomunizmu. W dokumencie prezydent wezwał Amerykanów do zdecydowanej obrony amerykańskiego stylu życia przed wszelkimi zagrożeniami oraz ochrony wolności przed mrokiem komunizmu.

Dzień wyborów

O podpisaniu proklamacji poinformowano, gdy w dniu wyborów zaczęły zamykać się pierwsze lokale wyborcze. Według sondaży Trump i Partia Republikańska prowadzili trudną walkę o utrzymanie większości w Izbie Reprezentantów i Senacie. The Hill pisał również, że Trump miał śledzić wyniki we wtorek wieczorem podczas wyborczego przyjęcia w Sali Wschodniej Białego Domu.

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