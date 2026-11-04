Prezydent USA Donald Trump skomentował pierwsze wyniki wyborów uzupełniających, które, jak podaje Interia, były korzystne dla Partii Demokratycznej. We wpisie na platformie Truth Social oświadczył, że nie był wśród kandydatów i że z jego udziałem Republikanie odnieśliby przekonujące zwycięstwo.

Pierwsze wyniki głosowania

Amerykanie wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, jedną trzecią składu Senatu — 33 dostępne mandaty — a także dwóch senatorów w wyborach dodatkowych. Głosowano również na szereg stanowisk lokalnych, w tym na gubernatorów w 36 stanach.

Według danych CNN przytoczonych przez Interię, na godzinę 5:20 Demokraci zdobyli 50 miejsc w Senacie i 141 miejsc w Izbie Reprezentantów. Do większości w Senacie potrzeba 51 miejsc, a w Izbie Reprezentantów — 218.

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Reakcja Republikanów

Interia zaznacza, że pośrednie wyniki nie układają się po myśli Partii Republikańskiej. Rozmówcy dziennikarza Fox News Billa Melugina nazwali sytuację dla Republikanów krwawą łaźnią i wskazali, że stabilna pozycja partii na Florydzie jest niemal jedyną pozytywną wiadomością, choć różnica jest tam niewielka.

Według oceny NBC, przytoczonej przez Interię, Demokraci mogą zdobyć kontrolę nie tylko nad Senatem, ale także nad Izbą Reprezentantów. Stacja telewizyjna oceniała ich możliwy wynik na 255 miejsc w niższej izbie Kongresu.

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