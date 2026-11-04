特朗普称若他是候选人，共和党本可获胜——Interia

美国总统唐纳德·特朗普评论了中期选举的首批结果。据Interia报道，这些结果对民主党有利。他在Truth Social平台发文称，自己并不在候选人之列，如果有他参与，共和党本会取得令人信服的胜利。

首批投票结果

美国人选举了众议院全部435名议员、参议院三分之一席位——33个可用席位——以及在补选中选出的两名参议员。此外，还就一系列地方职位进行了投票，其中包括36个州的州长。

根据Interia援引的CNN数据，截至5时20分，民主党在参议院获得50个席位，在众议院获得141个席位。要在参议院获得多数席位需要51席，而在众议院则需要218席。

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共和党的反应

Interia指出，中期结果对共和党不利。福克斯新闻记者比尔·梅卢金的消息人士称，共和党人面临的局面是一场血洗，并表示该党在佛罗里达州的稳定地位几乎是唯一的积极消息，尽管那里的差距很小。

据Interia援引NBC的评估，民主党可能不仅会获得参议院控制权，也可能获得众议院控制权。该电视台估计，民主党在国会下院可能获得255个席位。

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