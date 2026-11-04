Трамп заявив, що республіканці перемогли б, якби він був кандидатом — Interia

Президент США Дональд Трамп прокоментував перші результати проміжних виборів, які, за повідомленням Interia, були сприятливими для Демократичної партії. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що не був серед кандидатів і що за його участі республіканці здобули б переконливу перемогу.

Перші результати голосування

Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, третину складу Сенату — 33 доступні місця, а також двох сенаторів на додаткових виборах. Також відбувалося голосування за низку місцевих посад, зокрема губернаторів у 36 штатах.

За даними CNN, наведеними Interia, станом на 5:20 демократи отримали 50 місць у Сенаті та 141 місце в Палаті представників. Для більшості в Сенаті необхідне 51 місце, а в Палаті представників — 218.

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Реакція республіканців

Interia зазначає, що проміжні результати складаються не на користь Республіканської партії. Співрозмовники журналіста Fox News Білла Мелугіна назвали ситуацію для республіканців кривавою лазнею та вказали, що стабільні позиції партії у Флориді є чи не єдиною позитивною новиною, хоча розрив там незначний.

За оцінкою NBC, яку наводить Interia, демократи можуть здобути контроль не лише над Сенатом, а й над Палатою представників. Телеканал оцінював їхній можливий результат у 255 місць у нижній палаті Конгресу.

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