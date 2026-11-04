Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты промежуточных выборов, которые, по сообщению Interia, были благоприятными для Демократической партии. В публикации на платформе Truth Social он заявил, что не был среди кандидатов и что при его участии республиканцы одержали бы убедительную победу.

Первые результаты голосования

Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, треть состава Сената — 33 доступных места, а также двух сенаторов на дополнительных выборах. Также проходило голосование за ряд местных должностей, в частности губернаторов в 36 штатах.

По данным CNN, приведенным Interia, по состоянию на 5:20 демократы получили 50 мест в Сенате и 141 место в Палате представителей. Для большинства в Сенате необходимо 51 место, а в Палате представителей — 218.

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Реакция республиканцев

Interia отмечает, что промежуточные результаты складываются не в пользу Республиканской партии. Собеседники журналиста Fox News Билла Мелугина назвали ситуацию для республиканцев кровавой баней и указали, что устойчивые позиции партии во Флориде являются едва ли не единственной позитивной новостью, хотя разрыв там незначительный.

По оценке NBC, которую приводит Interia, демократы могут получить контроль не только над Сенатом, но и над Палатой представителей. Телеканал оценивал их возможный результат в 255 мест в нижней палате Конгресса.

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