W USA demokratyczna senatorka Amy Klobuchar jest typowana na zwyciężczynię wyborów na gubernatorkę Minnesoty. Według The Hill, prognozę tę opublikowała służba analityczna Decision Desk HQ. Jeśli wynik zostanie potwierdzony, Klobuchar zostanie pierwszą kobietą wybraną na gubernatorkę Minnesoty.

Wstępne wyniki

Według szacunków Decision Desk HQ, gdy policzono mniej niż 70% głosów, Klobuchar uzyskiwała nieco ponad 56%. Jej rywalką była spikerka Izby Reprezentantów Minnesoty, republikanka Lisa Demuth.

Klobuchar reprezentuje Minnesotę w Senacie USA od 2007 roku i czterokrotnie wygrywała wybory do Senatu z dwucyfrową przewagą. Ma zastąpić urzędującego gubernatora Tima Walza, który w styczniu zrezygnował z ubiegania się o trzecią kadencję w związku ze skandalami dotyczącymi oszustw w stanowych programach usług społecznych.

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Tematy kampanii

Skandale stały się jednym z tematów kampanii: obie kandydatki obiecały wzmocnić nadzór nad pracą władz stanowych. Klobuchar, która wcześniej pracowała jako prokuratorka, oświadczyła, że zarządzi pełny audyt rządu stanowego. Demuth obiecała wymienić wszystkich szefów agencji stanowych i oskarżyła Demokratów o dopuszczenie do rozpowszechnienia się oszustw i marnotrawstwa.

Kandydatki różnie oceniały również operację imigracyjną administracji prezydenta Donalda Trumpa w Minnesocie. Według The Hill federalni funkcjonariusze zastrzelili dwoje obywateli USA — Renee Good i Alexa Prettiego. Klobuchar potępiła te zabójstwa i wezwała amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną do opuszczenia stanu. Demuth nazwała zgony tragicznymi, wezwała do pełnego śledztwa, ale poparła szerszą operację ICE.

Przed dniem wyborów Cook Political Report oceniał wyścig jako taki, który z pewnością zakończy się zwycięstwem Demokratów, a Decision Desk HQ dawał Klobuchar 91% prawdopodobieństwa wygranej. W prawyborach Partii Demokratycznej zwyciężyła bez trudności, natomiast Demuth zdobyła republikańską nominację po pokonaniu założyciela MyPillow Mike’a Lindella.

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