在美国，民主党参议员艾米·克洛布彻被预测将赢得明尼苏达州州长选举。据《国会山报》报道，这一预测由分析机构Decision Desk HQ公布。如果结果得到确认，克洛布彻将成为首位当选明尼苏达州州长的女性。

初步结果

根据Decision Desk HQ的估计，在计票不足70%时，克洛布彻的得票率略高于56%。她的对手是明尼苏达州众议院议长、共和党人丽莎·德穆特。

克洛布彻自2007年以来一直代表明尼苏达州担任美国参议员，并曾四次以两位数优势赢得参议院选举。她将接替现任州长蒂姆·沃尔兹，后者于1月在该州社会服务项目欺诈丑闻的背景下决定不竞选第三个任期。

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竞选议题

这些丑闻成为竞选议题之一：两名候选人都承诺加强对州政府工作的监督。曾担任检察官的克洛布彻表示，她将下令对州政府进行全面审计。德穆特承诺撤换所有州政府机构负责人，并指责民主党人放任欺诈和浪费蔓延。

两名候选人对唐纳德·特朗普总统政府在明尼苏达州开展的移民行动也有不同评价。据《国会山报》报道，联邦官员枪杀了两名美国公民——蕾妮·古德和亚历克斯·普雷蒂。克洛布彻谴责了这些杀戮，并呼吁美国移民和海关执法局离开该州。德穆特称这些死亡事件令人悲痛，呼吁进行全面调查，但支持范围更广的ICE行动。

在选举日前，库克政治报告将这场竞选评估为民主党将稳获胜利，而Decision Desk HQ给予克洛布彻91%的获胜概率。在民主党初选中，她轻松获胜；德穆特则在击败MyPillow创始人迈克·林德尔后获得共和党提名。

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