В США сенаторку от Демократической партии Эми Клобучар прогнозируют победительницей выборов губернатора штата Миннесота. По данным The Hill, такой прогноз опубликовала аналитическая служба Decision Desk HQ. В случае подтверждения результата Клобучар станет первой женщиной, избранной губернатором Миннесоты.

Предварительные результаты

По оценке Decision Desk HQ, когда было подсчитано менее 70% голосов, Клобучар набирала немногим более 56%. Ее соперницей была спикер Палаты представителей Миннесоты, республиканка Лиза Демут.

Клобучар представляет Миннесоту в Сенате США с 2007 года и четыре раза побеждала на сенатских выборах с двузначным преимуществом. Она должна сменить действующего губернатора Тима Уолза, который в январе отказался баллотироваться на третий срок на фоне скандалов с мошенничеством в программах социальных служб штата.

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Темы кампании

Скандалы стали одной из тем кампании: обе кандидатки обещали усилить надзор за работой властей штата. Клобучар, ранее работавшая прокурором, заявляла, что распорядится провести полный аудит правительства штата. Демут обещала заменить всех руководителей государственных агентств и обвиняла демократов в том, что они допустили распространение мошенничества и расточительства.

Кандидатки также по-разному оценивали иммиграционную операцию администрации президента Дональда Трампа в Миннесоте. По информации The Hill, федеральные офицеры застрелили двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти. Клобучар осудила эти убийства и призвала Службу иммиграционного и таможенного контроля США покинуть штат. Демут назвала смерти трагическими, призвала к полному расследованию, но поддержала более широкую операцию ICE.

Перед днем выборов Cook Political Report оценивал гонку как такую, которая уверенно завершится победой демократов, а Decision Desk HQ давал Клобучар 91% вероятности победы. На праймериз Демократической партии она победила без труда, тогда как Демут получила республиканскую номинацию после победы над основателем MyPillow Майком Линделлом.

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