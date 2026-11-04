В Польше прокурор направил в суд обвинительный акт против депутата Европарламента Гжегожа Брауна. Как сообщает RMF24 со ссылкой на TVN24, документ охватывает четыре эпизода, в том числе предполагаемую кражу флагов Украины и Европейского союза.

Эпизоды обвинительного акта

По данным СМИ, обвинительный акт касается кражи флага Украины со здания мэрии в Бяла-Подляске, а также флага ЕС со здания тогдашнего Министерства промышленности в Катовице.

В документ также включили эпизод, касающийся повреждения выставки, посвященной ЛГБТ-сообществу, в здании Сейма. Еще один пункт касается предполагаемой клеветы на организаторов акции «Нарциссы», в частности Музей истории польских евреев POLIN, во время президентских дебатов, организованных Super Express.

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Другие обвиняемые

Помимо Брауна, обвиняемыми по делу являются еще пять человек. Двоим из них следователи вменяют соисполнительство в краже флагов; среди них — депутат Конфедерации Польской Короны Роман Фриц.

Еще троим лицам вменяют пособничество в краже украинского флага в Бяла-Подляске.

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