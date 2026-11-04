Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите в Китае

Китай ведет переговоры о возможной трехсторонней встрече лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. О контактах с Вашингтоном и Москвой сообщила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин. Встреча может состояться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре, однако окончательной договоренности пока нет.

В Китае подтвердили, что обсуждают с Россией и США возможность совместной встречи трех лидеров. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, сообщает Bloomberg. «Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США», — сказала она. Мао Нин также напомнила, что Дональд Трамп и Владимир Путин уже публично выражали заинтересованность во встрече с Си Цзиньпином. Сделали они это на фоне подготовки к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как отмечает Bloomberg, такая встреча стала бы необычным событием для современной международной политики. Издание сравнивает ее возможный масштаб с Ялтинской конференцией 1945 года, когда лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство Европы.

Когда могут встретиться Трамп, Путин и Си Цзиньпин

Одной из возможных площадок для переговоров называют саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он должен состояться 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Именно в кулуарах этого мероприятия может быть организована встреча трех лидеров.

По сообщениям СМИ, идею такого саммита предложил Путин. Российский лидер, как утверждают журналисты, рассчитывает обсудить войну против Украины и возможные условия ее завершения, которые были бы выгодны для Москвы.

В Кремле заявляли, что подготовка к встрече продолжается. В то же время по состоянию на 4 ноября окончательной договоренности о проведении трехсторонних переговоров не было. То есть пока речь идет лишь о возможности такой встречи, а не о подтвержденном саммите.

Будут ли лидеры говорить о войне в Украине

Возможность трехсторонних переговоров вызывает отдельные вопросы относительно Украины. В частности, могут ли Трамп, Путин и Си Цзиньпин обсуждать войну без участия украинской стороны. Недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о своей беседе с Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер был удивлен вопросом о возможных переговорах по Украине с участием Китая, России и США. Также Си Цзиньпин отверг предположение, что три страны могут обсуждать украинский вопрос в таком формате.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность встречи трех лидеров, предостерег от договоренностей о будущем Украины без ее участия. «Очень не хочется, чтобы это была «Ялта-2, 3, 4», когда происходит перераспределение влияния», — заявил Зеленский. Тем самым он напомнил о Ялтинской конференции 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании договаривались о послевоенном порядке в Европе. Для Украины важно, чтобы любые международные переговоры о завершении войны не превратились в решение о её будущем без участия Киева.

Итак, Китай подтвердил контакты с Россией и США относительно возможной встречи, но её формат и повестка дня пока не согласованы. Состоятся ли переговоры на саммите АТЭС и будут ли там подниматься вопросы войны в Украине, пока неизвестно. Об этом сообщает Bloomberg.

Российский диктатор Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Однако конкретных договоренностей о переговорах пока нет. В Кремле тем временем уже готовят встречу Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

В Кремле заявили, что Россия, США и Китай приступили к подготовке трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к её проведению. В то же время возможные переговоры с участием России, США и Украины в ноябре он назвал предварительными.

Россия выступила с инициативой провести в ноябре переговоры с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сообщается, что Кремль стремится договориться о завершении войны на условиях, выгодных Москве, при этом президента Украины Владимира Зеленского на встречу приглашать не планируют.

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