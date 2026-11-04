W Polsce prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Jak podaje RMF24, powołując się na TVN24, dokument obejmuje cztery epizody, w tym domniemaną kradzież flag Ukrainy i Unii Europejskiej.

Epizody aktu oskarżenia

Według mediów akt oskarżenia dotyczy kradzieży flagi Ukrainy z budynku ratusza w Białej Podlaskiej, a także flagi UE z budynku ówczesnego Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

Do dokumentu włączono również epizod dotyczący uszkodzenia wystawy poświęconej społeczności LGBT w budynku Sejmu. Kolejny punkt dotyczy domniemanego zniesławienia organizatorów akcji „Żonkile”, w tym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas debat prezydenckich organizowanych przez Super Express.

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Inni oskarżeni

Oprócz Brauna w sprawie oskarżonych jest jeszcze pięć osób. Śledczy zarzucają dwóm z nich współsprawstwo w kradzieży flag; wśród nich jest poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

Kolejnym trzem osobom zarzuca się pomocnictwo w kradzieży ukraińskiej flagi w Białej Podlaskiej.

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