Peggy Flanagan ma wygrać wybory do Senatu USA w Minnesocie — The Hill

Wicegubernatorka Minnesoty Peggy Flanagan z Partii Demokratycznej ma wygrać wybory do Senatu USA z tego stanu. Jak informuje The Hill, taką prognozę opublikowała Decision Desk HQ; rywalką Flanagan była kandydatka Partii Republikańskiej Michelle Tafoya.

Wstępne wyniki

Według Decision Desk HQ Flanagan prognozowano niemal 55% poparcia przy dostępnych wynikach dotyczących nieco mniej niż 70% głosów. Jeśli prognoza się potwierdzi, zastąpi demokratyczną senator Tinę Smith, która odchodzi ze stanowiska.

Flanagan pełni funkcję wicegubernatorki Minnesoty od 2019 roku. W przeddzień dnia głosowania utrzymywała niewielką przewagę w sondażach.

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Krytyka i program

W trakcie kampanii Tafoya wiązała Flanagan z zakrojoną na szeroką skalę sprawą oszustwa, która rozwinęła się w czasie jej pracy w administracji gubernatora Minnesoty Tima Walza. Podczas październikowej debaty Flanagan zgodziła się z oceną Walza, że wcześniej należało zrobić więcej, aby powstrzymać ten proceder. Według prokuratorów w wyniku tego procederu mogło zostać skradzionych nawet 9 mld dolarów.

Walz zrezygnował z udziału w wyborach gubernatorskich w obliczu zwiększonej uwagi poświęcanej jego działaniom w tej sprawie. W swojej kampanii Flanagan popierała Medicare for All, powszechny dostęp do opieki nad dziećmi, podniesienie płacy minimalnej oraz rozszerzenie opieki zdrowotnej dla weteranów. Krytykowała również cła prezydenta Donalda Trumpa wobec Kanady, wzywała do likwidacji amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej oraz do zakończenia polityki masowych deportacji administracji Trumpa.

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