民主党籍明尼苏达州副州长佩吉·弗拉纳根获预测将赢得该州的美国联邦参议员选举。据《国会山报》报道，这一预测由Decision Desk HQ发布；弗拉纳根的对手是共和党候选人米歇尔·塔福亚。

初步结果

根据Decision Desk HQ的数据，在已获得略低于70%选票的结果下，弗拉纳根获预测将得到近55%的支持率。如果预测得到证实，她将接替即将卸任的民主党参议员蒂娜·史密斯。

弗拉纳根自2019年起担任明尼苏达州副州长。在投票日前夕，她在民调中保持微弱领先。

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批评与政纲

在竞选期间，塔福亚将弗拉纳根与一宗大规模欺诈案联系起来，该案发生在她任职于明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹政府期间。在10月的一场辩论中，弗拉纳根同意沃尔兹的评估，即应当更早采取更多措施来制止这一骗局。检察官表示，这一骗局可能导致高达90亿美元被盗。

在外界对其在该案中行为的关注加剧之际，沃尔兹放弃参加州长选举。弗拉纳根在竞选中支持全民医保、普遍获得儿童照护服务、提高最低工资以及扩大退伍军人的医疗保障。她还批评总统唐纳德·特朗普针对加拿大的关税，呼吁废除美国移民和海关执法局，并结束特朗普政府的大规模驱逐政策。

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